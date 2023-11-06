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Beymen 50. yılını unutulmaz bir gala ile kutladı

Türkiye’de lüks modanın öncüsü Beymen, yarım asrı aşan tarihini, lüksün bu topraklardaki 500 yıllık geçmişine ışık tutan ve günümüze taşıyan küresel bir projeyle kutluyor.  

Beymen 50. yılını unutulmaz bir gala ile kutladı

Anadolu’nun zengin kültür mirasını, lüksün izindeki sergi, kitap ve belgesel projesiyle dünyaya anlatan Beymen, “Golden Opulence” sergisi ve aynı adı taşıyan kitabın lansmanı vesilesiyle, moda ve tasarım dünyasına yön veren markaların temsilcilerini, kreatif direktörleri, tasarımcıları ve sektörün önde gelen isimlerini 3 – 5 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da buluşturdu.

Beymen 50. yılını unutulmaz bir gala ile kutladı

Beymen, 50. yıl kutlamaları çerçevesinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da görkemli bir gala gecesi de gerçekleştirdi. Beymen’in bünyesinde bulunduğu Mayhoola for Investments LLC CEO’su, Valentino ve Balmain’in Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid ve Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın konuşmalarıyla başlayan geceye dünyaca ünlü maestro Andrea Bocelli ve müzisyen Karsu’nun eşsiz konseri damgasını vurdu.

Beymen 50. yılını unutulmaz bir gala ile kutladı

50’yi aşkın dünya markasının Beymen için bu topraklardan aldıkları ilhamla tasarladıkları eserler, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Golden Opulence” sergisi ile 6-30 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak. 

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