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Beymen 2023 İlkbahar/Yaz Kampanyası 

Her sezon yaratıcı ve özgün kampanyalarıyla modaseverlere ilham veren deneyimler sunan Beymen, 2023 İlkbahar/Yaz kampanyasını tanıttı. 

Beymen 2023 İlkbahar/Yaz Kampanyası 

Beymen 2023 İlkbahar/Yaz Kampanyası, vizyoner bakış açılarıyla sanat, film ve fotoğraf alanlarında dünya markalarının başarılı projelerine imza atan ünlü ikili Cristian Borillo ve Martin Cespedes, namıdiğer Hunter & Gatti tarafından görüntülendi. Sinematografik hikaye anlatıcılığıyla Kaliforniya’da film gibi bir yaz yolculuğuna davet eden kampanyanın yıldızları, daha önce Bottega Veneta, Miu Miu, Chloé, Lanvin, Versace gibi modaevlerinin kampanyalarında yer alan Hollandalı süpermodel Birgit Kos ile 90’ların ünlü modeli Andre Van Noord’un oğlu Parker Van Noord, yüksek modanın lüks anlayışını yansıtan ikona dönüşecek tasarımlar ve güçlü tavırlarıyla karşımızda.

Beymen sezon kampanyası çekimi, Charlie’s Angels’dan Bandits’e ünlü Hollywood filmlerine ev sahipliği yapan, sofistike mimarisi ve Los Angeles’ın sonsuzluğunu kucaklayan manzarasıyla şehrin kült yapılarından The Goldstein Residence’da gerçekleşti. Kampanyada Birgit Kos ve Parker Van Noord’a, Bottega Veneta, Valentino, Etro, Fendi, Michael Kors, Ferragamo, Tom Ford, Givenchy, Versace, Aya Muse, Paco Rabanne, Lardini, Ami, Aquazzura, Jil Sander gibi sezonun stil kodlarını belirleyen modaevlerinin 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından yıldız tasarımlar eşlik ediyor. Beymen 2023 İlkbahar/Yaz Kampanyası, heykelsi siluetlerde elbiseler, çağdaş takımlar, asimetrik kesimler, ışıltılı dokular, göz alıcı çiçek desenleri, gün batımı renkleri ile toprak ve yeşil gibi doğadan ilham alan tonların öne çıktığı iddialı görünümlerle sezon trendlerinin nabzını tutuyor. 
 

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