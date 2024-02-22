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Beyin kanaması nedeniyle bir aydır hastanede olan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi!

Beyin kanaması nedeniyle bir aydır hastanede olan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi! İşte detaylar...

Beyin kanaması nedeniyle bir aydır hastanede olan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi!

Beyin kanaması nedeniyle 26 Ocak 2024 tarihinde uygulanan girişimsel işlemin ve yoğun bakım tedavisinin ardından hasta odasına alınan sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu ile ilgili Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi:

Beyin kanaması nedeniyle bir aydır hastanede olan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi!

“Hastamız Settar Tanrıöğen’in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen’in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir”

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