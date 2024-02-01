  Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımda olan oyuncu için hastaneden açıklama geldi.

Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi: “26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır. Hastamızın tedavisine; yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir”

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