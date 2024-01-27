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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi.

 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Sanatçı Settar Tanrıöğen’in yoğun bakım servisinde devam eden tedavi süreci ile ilgili Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi: "Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20:45’de Acıbadem Taksim Hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanmıştır. Bu tanı üzerine Acıbadem Ataşehir Hastanemize sevk edilen hastamız, Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk liderliğindeki Girişimsel Nöro-Radyoloji ekibi ve anestezi uzmanı Doç. Dr. Nurcan Kızılcık tarafından işleme alınmış ve kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen’in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir."

 

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