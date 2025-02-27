Cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden Beyhan Benardete, hayatını kaybetti.



Bodrum'da yaşayan iş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete (61), evinde hayatını kaybetti. İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü

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