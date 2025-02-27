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Beyhan Benardete hayatını kaybetti  

Beyhan Benardete hayatını kaybetti

Beyhan Benardete hayatını kaybetti  

Cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden Beyhan Benardete, hayatını kaybetti.

Beyhan Benardete hayatını kaybetti  
Bodrum'da yaşayan iş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete (61), evinde hayatını kaybetti. İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü

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