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Beyaz yakalı müzisyen Eda Selçuk’tan “Alışıyorum”

Bir süredir finans sektörü ile müziği bir arada yürüten Eda Selçuk , kurumsal hayata veda ettikten sonra 6. Teklisi ‘’ Alışıyorum ‘’ ile müzikseverlere yeniden merhaba dedi.

Beyaz yakalı müzisyen Eda Selçuk’tan “Alışıyorum”

Sahne performanslarındaki geniş repertuarı ve yüksek enerjisiyle dinleyicileri kendine hayran bırakan Eda Selçuk söz ve müziği kendine ait olan Barış Turan’ın düzenlemesini yaptığı Mıx/ Mastering’inde Burak Tanyolaç’ın imzası olan “Alışıyorum” ile dikkatleri üzerine çekecek.

Beyaz yakalı müzisyen Eda Selçuk’tan “Alışıyorum”

Eda Selçuk şarkısına Enes Şener’in yönetmenliğinde bir de klip çekti… Çok farklı bir iş sektöründen müzik dünyasına geçiş yaparak kendi ruhunu ve duygularını notalara döken Eda Selçuk, yeni çalışması ile tatlı bir heyecan içinde. 

EDA SELÇUK KİMDİR?

Kapadokya Doğumlu olan Eda Selçuk, işletme fakültesi mezunu ve 14 senedir finans sektöründe çalışmaktadır. Kurumsal hayata devam ettiği süreçte söz ve müziği kendisine ait 5 single çıkartan sanatçı, geçtiğimiz ay kurumsal hayata veda etmiş ve 20 Eylül tarihinde son şarkısı Alışıyorum’u yayınlamıştır.

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