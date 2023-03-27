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Betül Demir’den Deprem Ağıtı 

Geçtiğimiz hafta ünlü aranjör-prodüktör Emirhan Cengiz ve gitar sanatçısı Cenk Erdoğan ile birlikte stüdyoya girerek “Mamoş” türküsünü kayda alan başarılı sanatçı Betül Demir, kayıtlar esnasında duygu dolu anlar yaşadı.

Betül Demir’den Deprem Ağıtı 

Türküyü okurken ilk kez çok zorlandığını dile getiren Betül Demir “Stüdyo aşaması biraz uzun sürdü. En az on kez gözyaşlarıma hakim olamayarak kaydı yarıda kestim. Türküye klip çekmeyeceğim. Türk insanın yaşadığı kötü günlerin hafızasını tekrar tekrar tazelemek istemiyorum. Sadece duygularımı notalara dökmek istedim. Allah bu millete daha büyük acılar yaşatmasın.” İfadelerini kullandı.

Betül Demir’den Deprem Ağıtı 

DEPREMZEDELER İÇİN KOŞULSUZ “EVET”

Tüm digital müzik platformlarında aynı anda yayımlanmaya başlananan eserden elde edilecek tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını da dile getiren Betül Demir, yaşanan felaketin izlerinin silinmesi adına hayata geçirilecek tüm projelerde de yer almak istediğinin altını çizdi.

Betül Demir’den Deprem Ağıtı 
 

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Editör
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