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Betül Demir: "Altın çağımdayım"

Betül Demir yeni şarkısı 'Hala Sendeyiz'le müzikseverlerle bir kez daha buluştu. İşte detaylar...

Betül Demir: "Altın çağımdayım"

Betül Demir yeni şarkısı 'Hala Sendeyiz'le müzikseverlerle bir kez daha buluştu.

 Betül Demir: "Altın çağımdayım"

Şarkının fotoğraf çekimleri için altın rengi ceketiyle kamera karşısına geçen Demir, "Hayatımın en verimli dönemindeyim.

 Betül Demir: "Altın çağımdayım"

Altın çağımı yaşıyorum diyebilirim." dedi.

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