Betül Demir yeni şarkısı 'Hala Sendeyiz'le müzikseverlerle bir kez daha buluştu.

Şarkının fotoğraf çekimleri için altın rengi ceketiyle kamera karşısına geçen Demir, "Hayatımın en verimli dönemindeyim.

Altın çağımı yaşıyorum diyebilirim." dedi.

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