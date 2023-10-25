  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Better Days unutulmayacak anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor

Ayşe Brav ve Pelin Kaya’nın birlikteliğinden doğan Better Days, yeni koleksiyonu ile zarif şıklığı yeniden betimliyor.

Better Days unutulmayacak anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor

“Daha İyi Günler” anlamına gelen ve zarif şık tasarım çizgisiyle BETTER DAYS bu sezonda, en özel anlarınızda size eşlik edecek.

Better Days unutulmayacak anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor

Geçtiğimiz yıl özel davetlerde sıkça karşılaştığımız BETTER DAYS bu sezonda renk paletini yeniledi. Siyah, pembe ve mavi gibi alışagelmiş renkler, BETTER DAYS’in yarattığı ışıltı oyunlarıyla bir üst seviyeye ulaştı.

Better Days unutulmayacak anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor

Modanın sezon kalıplarına inanmayan BETTER DAYS, 2024 yılı için tanıttığı koleksiyona yıl içinde yeni tasarım parçaları eklenmeye devam edecek. 

Better Days unutulmayacak anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor

Mini, midi ve maksi elbiselerin yanı sıra etek, bluz, yelek ve tulum gibi birçok kategoride zamansız 61 parça yer alıyor. BETTER DAYS, bu koleksiyonuyla 2024 yılının trendlerinde yer alan güçlü renklerin aurasını ışıltılı kumaşlarla buluşturdu.

Better Days unutulmayacak anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor

Saten, payet, parlak kadife, krep saten ve ışıltılı tüllerin önemli bir rol oynadığı koleksiyonda pullar ve payet işlemeler; omuz ve sırt gibi yırtmaç detaylarıyla bir üst seviyeye taşıyor. Bronz, fuşya, lila ve lame gibi birçok ikonik renk barındıran koleksiyon ile BETTER DAYS, zamansız şıklığa soluk getirmeye devam ediyor. 

Better Days unutulmayacak anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor

Işıltı ve ışık oyunlarının yarattığı ahengi tasarımla buluşturmaya devam eden BETTER DAYS, tasarımlarını giyen her kadına umut aşılayarak, değerli taşlar gibi parlamalarını ve bu parlaklıkla çevrelerine enerji katmalarını sağlamaya devam ediyor. 

 

BETTER DAYS Hakkında: 

Uzun yıllardır moda sektöründe aktif olarak çalışan Ayşe Brav ve Pelin Kaya, bilgi ve birikimleriyle BETTER DAYS markasını kurdular. Modası asla geçmeyen, zamansız ve zarif bir şıklığı temsil eden tasarımlarla BETTER DAYS, trendlerden bağımsız şıklığı benimseyen ve kendi tarzlarını ifade etmeyi seven kadınlara ulaşıyor. Kalite, işlevsellik ve şıklığı bir arada tutarken aynı zamanda konfora da büyük önem veriyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
  Magazin

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
  Magazin

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi
  Magazin

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı
  Magazin

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı