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Betigül Ceylan’ın devleştiği rol

TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu “Tabii” nin orjinal dizisi “Mevlana” da 2. Sezon yakında bir zamanda başlıyor.

Betigül Ceylan’ın devleştiği rol

Dizide “Kiramana” rolünü üstlenen Betigül Ceylan oyunculuğu ile göz dolduruyor. Dizide Mevlana’nın çocuklarının süt annesi, evin mutfağını yöneten, Kirra Hatununun baş yardımcısı ve Mevlana’nın en çok güvendiği kişilerin başında gelen “Kiramana” rolündeki Betigül Ceylan, son dönemde dizi ve sinema sektöründeki yükselişi dikkat çekmekte.

Betigül Ceylan’ın devleştiği rol

Ardı ardına çektiği dizi ve sinema filmlerinde birbirinden farklı karakterleri başarı ile oynayan sanatçı yakın zamanda oldukça sürpriz bir proje ile karşımızda olacak…

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