  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı

Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? İşte detaylar...

Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı

Giyim tarzı ve çantasıyla dikkat çeken oyuncu, "Bir moda danışmanınız var mı?" sorusuna, "Kimseye danışmıyorum, kendi kendime hallediyorum. Çantam bu ara çok popüler. Dubai'den aldım bu çantayı... Kıyafette marka takıntım yok. Daha çok vintage seviyorum. Ayakkabı çanta dışında güncel bir şey almıyorum. Yurt dışında da vintage mağazaları dolaşıyorum. En çok harcamam deri ceket ve ayakkabı" yanıtını verdi.

 

 Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı

Özdemir, "Bu tarzı yeni mi oluşturdunuz?" sorusuna ise, "Modumla alakalı... Kalem etek giyip de çıkabiliyorum, günlük modumla alakalı... Topuklu ayakkabı seviyorum. Spor ayakkabı benlik değil" yanıtını verdi.

Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı

ESTETİK YAPTIRMADIM 

"Estetik yaptırmıyorum çünkü oyuncu mimiksiz olmaz" sözlerinden sonra eski fotoğrafı ortaya çıkıp, 'Estetik yaptırmış!' haberlerine oyuncu, "Sadece dişlerimi yaptırdım. Dudaklarım o yüzden bir tık öne çıktı. 16 yaşındaki fotoğrafımı koyup, 'Estetik yaptırdı' demeleri komik. Şu an 32 yaşındayım çünkü yüzüm değişiyor. Annem ortada ona benziyorum. Estetik yaptırmadığım belli. Mimik yapabiliyorum. Estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım" ifadelerini kullandı.

 Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı

Özdemir, adının anıldığı Burak Deniz sorularına, "Kolay gelsin, iyi günler diliyorum" diyerek, cevaplamadı.

Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
  Magazin

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
  Magazin

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi
  Magazin

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı
  Magazin

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı