 Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Giyim tarzı ve çantasıyla dikkat çeken oyuncu, "Bir moda danışmanınız var mı?" sorusuna, "Kimseye danışmıyorum, kendi kendime hallediyorum. Çantam bu ara çok popüler. Dubai'den aldım bu çantayı... Kıyafette marka takıntım yok. Daha çok vintage seviyorum. Ayakkabı çanta dışında güncel bir şey almıyorum. Yurt dışında da vintage mağazaları dolaşıyorum. En çok harcamam deri ceket ve ayakkabı" yanıtını verdi.

Özdemir, "Bu tarzı yeni mi oluşturdunuz?" sorusuna ise, "Modumla alakalı... Kalem etek giyip de çıkabiliyorum, günlük modumla alakalı... Topuklu ayakkabı seviyorum. Spor ayakkabı benlik değil" yanıtını verdi.

ESTETİK YAPTIRMADIM

"Estetik yaptırmıyorum çünkü oyuncu mimiksiz olmaz" sözlerinden sonra eski fotoğrafı ortaya çıkıp, 'Estetik yaptırmış!' haberlerine oyuncu, "Sadece dişlerimi yaptırdım. Dudaklarım o yüzden bir tık öne çıktı. 16 yaşındaki fotoğrafımı koyup, 'Estetik yaptırdı' demeleri komik. Şu an 32 yaşındayım çünkü yüzüm değişiyor. Annem ortada ona benziyorum. Estetik yaptırmadığım belli. Mimik yapabiliyorum. Estetik yaptırmadım, yaptırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Özdemir, adının anıldığı Burak Deniz sorularına, "Kolay gelsin, iyi günler diliyorum" diyerek, cevaplamadı.

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