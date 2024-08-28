  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bestemsu Özdemir 'İnci Taneleri' için sarışın oldu

Bestemsu Özdemir 'İnci Taneleri' için sarışın oldu. İşte detaylar...

Bestemsu Özdemir 'İnci Taneleri' için sarışın oldu

Bestemsu Özdemir, 'İnci Taneleri' dizisine dahil oldu.

Bestemsu Özdemir 'İnci Taneleri' için sarışın oldu
Oyuncu, proje için saç rengini sarı yaptı. Özdemir, o anları Instagram'dan paylaştı.

Bestemsu Özdemir 'İnci Taneleri' için sarışın oldu
Oyuncu, "Hoşgeldin Semiramis..." yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Magazine dair her şey 50 fifty'de
  Magazin

Magazine dair her şey 50 fifty'de

Ünlüler Yunanistan’da coştu
  Magazin

Ünlüler Yunanistan’da coştu

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!
  Magazin

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!

Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur hakkında şok açıklama!
  Magazin

Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur hakkında şok açıklama!

Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor!
  Magazin

Demet Özdemir ve İlhan Şen 'Cinlerin Düğünü'nde buluşuyor!

Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
  Magazin

Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı