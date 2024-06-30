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Beste Yurttaş’a doğum günü sürprizi

İstanbul iş ve cemiyet hayatının zarif ve hayırsever isimlerinden Beste Yurttaş’ın doğum günü eşinin sürprizi ile Ecole St. Pierre Hotel’in içindeki IL Cortile restoranda iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı özel bir etkinlik ile kutlandı.

Beste Yurttaş’a doğum günü sürprizi

İş ve cemiyet hayatının sevilen ismi ve Epos7 Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Beste Yurttaş’ın doğum günü eşi iş insanı Musta Yurttaş’ın sürprizi ile 180 yıllık Galata’nın değişiminde büyük katkısı olan Ecole St. Pierre Hotel bünyesinde yer alan IL Cortile’de özel ve seçkin bir davetli topluluğunun katılımı ile yapıldı. 

Beste Yurttaş’a doğum günü sürprizi

Beste Yurttaş’ın doğum günü kutlama ve akşam yemeğine gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerinden Saffet Emre Tonguç, Ayten Danışman, Yelda-Hakan Tiftik, Gülden Yılmaz, Berrak Savaş, Eda-Sarp Evliyagil, Oylum Talu, Şebnem-Celal Çapa, Gülden Büyükuçak ve Feryal Gülman gibi isimler katıldı. Kutlamada Beste Yurttaş’ın eşi iş insanı Mustafa Yurttaş, kızı Ecole St. Pierre Hotel Genel Müdürü Begüm Yurttaş ve oğlu Kağan Yurttaş da yer aldı. 

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