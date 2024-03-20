  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı hayatının değiştiğini söyledi

Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı hayatının değiştiğini söyledi. İşte detaylar...

Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı hayatının değiştiğini söyledi

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ yanı sıra bir çok ünlü ismi Türkiyeye tanıtan Best Model of Türkiye bul yıl kadınlardan birinci olarak Yağmur Karlı'yı seçti. Güzel manken önceki akşam Etiler beca isimli mekan çıkışı görüntülendi. Düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktıran Karlı, çıkışta gazeteciler ile bir araya geldi.

 Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı hayatının değiştiğini söyledi

Güzel manken görüntülendiği sırada mutluluğunu gizleyemezken, "Öncelikle sizlerle tanışmak istiyorum" dedi.

 Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı hayatının değiştiğini söyledi

Gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtlayan Yağmur Karlı, Best Model of Türkiye hakkındaki soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Best model of Türkiye kurucusu rahmetli Erkan Özerman, hakkındaki soruları yanıtlayan Karlı, "Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Erkan Özermanı kaybettik hastalık sürecinde onun hep yanındaydım o yüzden ortada olman bek doğru olmazdı. Onu hiç yalnız bırakmadım" dedi.

 Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı hayatının değiştiğini söyledi

Model, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Hayatımda bir çok şey değişti bir anda telefonlarım susmadı ben Hataylı olduğum için yakınlarım ve hemşerilerim beni tebrik etti. Bunun yanı sıra bir çok reklam teklifi aynı zamanda önümüzdeki aylarda bir dizide oynayacağım" yanıtını verdi.

Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı hayatının değiştiğini söyledi
Karlı, iki hafta sonra Paris Fashion Week için imza atacağını dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Atatürk filmi yeniden vizyona giriyor
  Magazin

Atatürk filmi yeniden vizyona giriyor

Gonca Vuslateri evlendi
  Magazin

Gonca Vuslateri evlendi

Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek
  Magazin

Yıldız Tilbe stadyum konseri verecek

Çağlayan Topaloğlu: Müzik sektörü çöplüğe döndü
  Magazin

Çağlayan Topaloğlu: Müzik sektörü çöplüğe döndü

Buray Avrupa'da rekor kırdı
  Magazin

Buray Avrupa'da rekor kırdı

Hazal Kaya'nın alışveriş günü
  Magazin

Hazal Kaya'nın alışveriş günü