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Best Model Of Turkey güzeli Yağmur Karlı: Hayatım değişti

Best Model Of Turkey güzeli Yağmur Karlı'dan açıklama... İşte detaylar...

Best Model Of Turkey güzeli Yağmur Karlı: Hayatım değişti

Geçtiğimiz hafta 36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazanan Yağmur Karlı, ilk işini alır almaz kardeş ülke olan Azerbaycan’a koştu.

Best Model Of Turkey güzeli Yağmur Karlı: Hayatım değişti
Bakü’de düzenlenen Baku fashion weekde ilk baş mankenliği olarak podyuma çıkan Yagmur Karlı, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Best Model Of Turkey güzeli Yağmur Karlı: Hayatım değişti
Günay Museava ile aynı podyuma çıkan güzel manken oldukça heyecanlıydı. Baş manken olarak tasarımcı Datuna sulikashvili Koleksionin stayling Dünyaca ünlü şarkıcı Madlena yaptı. Defile sonunda kameralara konuşan Karlı, “Benim için bir ilk oldu ve bir haftada hayatım değişti aynı zamanda bu iş benim ilk işim” dedi.

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