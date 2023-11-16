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Best Model Of Turkey 2023 ikincisi Seray Öztürk teklif aldığını açıkladı

Best Model Of Turkey 2023 ikincisi Seray Öztürk teklif aldığını açıkladı... İşte detaylar...

Best Model Of Turkey 2023 ikincisi Seray Öztürk teklif aldığını açıkladı

20 kadın 20 erkek yarışmacının yarıştığı Türkiye'nin önde gelen modellik yarışması olan Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu.

 Best Model Of Turkey 2023 ikincisi Seray Öztürk teklif aldığını açıkladı

Bir çok isim kazananlar arasında olurken, ikincilik taçlarını bayanlarda Seray Öztürk alırken, erkeklerde Tugay Şahin aldı.

Best Model Of Turkey 2023 ikincisi Seray Öztürk teklif aldığını açıkladı
Seray Öztürk duygularını şöyle dillendirdi; "Uzun zamandır bugün için hazırlık yapıyordum ve hayalimdi, diyetimi ve sporumu hiç aksatmadım, yurt dışında okuduğum için bu süreçte baya zorlu geçti diyebilirim. Okulum dünyaca ünlü Leiden Üniversitesi, Avrupa Birligi ve Uluslararasi Ticaret Hukuku Yükseküstü Lisansı yapıyorum. Bu nedenle yoğun bir çalışma temposundaydım. Ama böylesine bir derece almak hem Avrupa'daki bağlantılarımda hemde Amerika'daki bağlantılarımda ülkemizin bayrağını temsil edeceğim için çok memnunum. Daha ilk günden New York'ta bir ajanstan modellik teklifi ve Türkiye'den de birkac proje teklifi aldım ve degerlendireceğim. Best Model Ailesi'nin mensubu olmaktan mutluluk duyuyorum."

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