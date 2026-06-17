 Beslenme Uzmanı, Akademisyen ve Yazar Pelin Bozkurt Bilgiç: Menopoz ile barışmak gerekir

Selen Görgüzel ile Cam Masa” programının bu haftaki konuğu, Beslenme Uzmanı, Akademisyen ve Yazar Pelin Bozkurt Bilgiç oluyor.

Menopozu bir “kabus” ya da “yaşlanma belirtisi” olarak görmek yerine, hayatın doğal ve dönüştürücü bir evresi olarak değerlendiren Bilgiç, ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

MENOPOZ DOĞANIN BİZE VERDİĞİ BİR HEDİYEDİR

Wediacorp yönetiminde çekimleri gerçekleştirilen Cam Masa’da, Selen Görgüzel yalnızca kadınların değil, erkeklerin de mutlaka izlemesi gereken çok önemli konuların ele alındığını vurguluyor. Özellikle menopoz döneminde kadınların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını, eşlerin ve partnerlerin bu süreçte nasıl yaklaşım göstermesi gerektiğini tüm açıklığıyla konuşuyorlar.

Programda menopoz sürecinin doğru yönetimi üzerine değerlendirmelerde bulunan Pelin Bozkurt Bilgiç, menopozla birlikte kadınların aslında daha olgun, daha uzlaşmacı ve kendileriyle daha barışık bireylere dönüştüğünü ifade ediyor. Östrojenin azalmasıyla birlikte bireylerin kendi iç dünyalarına yöneldiğini belirten Bilgiç, bu dönemde kadınların sık sık

“ben kimim? Ben kimin hayatını yaşıyorum?”sorularını sormaya başladığını söylüyor.

Toplumda menopozun hâlâ “yaşlanma” ile eş tutulduğunu belirten Bilgiç, bu algının değişmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

“Menopoz doğanın bize verdiği bir hediyedir” diyen Pelin Bozkurt Bilgiç, hayatın neredeyse yarısını kapsayan bu dönemin doğru yaklaşımla bir avantaja dönüşebileceğini anlatıyor.

“Eski beslenme yöntemlerini ve aç kalmayı unutun” diyerek yıllardır doğru bilinen yanlışları masaya yatıran uzman, 40 yaş sonrası özellikle bel bölgesindeki kalınlaşmanın hormonal nedenlerinden, sirkadiyen ritmin önemine ve kaliteli uykunun gençleştirici etkilerine kadar kadın-erkek herkesin bilmesi gereken hayati bilgiler paylaşıyor.

Programda ayrıca; menopoz döneminde kilo kontrolü, ruhsal değişimler, ikili ilişkilerde menopozun etkileri, kadınların bu süreçte yaptığı bilinçsiz hatalar, cinsellik ve andropoz ve menopoz hakkında konuşulmayan gerçekler dikkat çekici başlıklarla ele alınıyor.

“Menopoz doğanın bize verdiği bir hediyedir” diyen Pelin Bozkurt Bilgiç, hayatın neredeyse yarısını kapsayan bu dönemin doğru yaklaşımla bir avantaja dönüşebileceğini anlatıyor.

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