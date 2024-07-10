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Berşan Karadayı'dan yeni single

Şarkıcı Berşan Karadayı yeni çıkaracağı single öncesi arkadaşlarıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı.

Berşan Karadayı'dan yeni single

Ünlü şarkıcı Berşan Karadayı "İyi Değilim isimli şarkımızı sevenlerimize buluşturmak için çok çalıştık, tatili hak ettik” dedi.

Berşan Karadayı'dan yeni single

Karadayı “Uzun zamandan sonra şarkımın çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Kısmet olursa temmuz sonu gibi "İyi Değilim " isimli şarkım müzik marketler ve dijital platformlarda yerini alacak” dedi.

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