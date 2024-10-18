 Berrak Tüzünataç'ın AVM tarzı...

Berrak Tüzünataç, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

AVM'ye giren oyuncu, sportif tarzıyla dikkat çekti. Çikolata alışverişi yapan Tüzünataç, gazetecilere el salladı. Kombini ve saçıyla dikkat çeken oyuncu, hediyelik çikolata aldıktan sonra mağazaları dolaştı.

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