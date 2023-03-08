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Berrak Tüzünataç, Burs Verdiği Gencin Sevgilisi Kıskandı Diye Kendisini Engellediği Haberine Cevap Verdi

Berrak Tüzünataç, 2018 senesinde bir senedir burs verdiği genç öğrencinin, son bursu aldıktan sonra kendisini engellediğini söylemişti. Ünlü oyuncu konuyla ilgili cevap verdi. İşte detaylar...

Berrak Tüzünataç, Burs Verdiği Gencin Sevgilisi Kıskandı Diye Kendisini Engellediği Haberine Cevap Verdi

Berrak Tüzünataç, 2018 senesinde bir senedir burs verdiği genç öğrencinin, son bursu aldıktan sonra kendisini engellediğini söylemişti. Burs aldığı iddia edilen genç öğrenci de sosyal medyadan video yayınlayarak oyuncudan özür dilemiştiü. Bir Twitte hesabı, "Berrak Tüzünataç’ın burs verdiği öğrenci, sevgilisi kıskandığı için son bursunu aldıktan sonra Berrak Tüzünataç’ı engelledi" diye, eski magazin haberini andı.

Berrak Tüzünataç, Burs Verdiği Gencin Sevgilisi Kıskandı Diye Kendisini Engellediği Haberine Cevap Verdi

Oyuncu ise, "Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflıktaki olaylardan bir kuple" diyerek, karşılık verdi.

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Editör
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