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Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele

Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele. İşte detaylar...

Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele

Tarkan'ın baldızı olarak ünlenen Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele
El ele objektiflere takılan çift,

Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele
basın mensuplarına gülerek poz verdi.

 Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele

Neşeli olduğu görülen sevgililer, Nişantaşı turu yaptı.

 Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele

Çift, tarzıyla dikkat çekti.

 Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele

Öztürk'ün ise zayıfladığı görüldü.

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