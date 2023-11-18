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SnobMagazin.com

Berna Laçin uğursuz ayını açıkladı

Ünlü oyuncu Berna Laçin uğursuz ayını açıkladı... İşte haberin detayları...

Berna Laçin uğursuz ayını açıkladı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Berna Laçin, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Berna Laçin uğursuz ayını açıkladı
Oyuncu, kasım ayının uğursuz geldiğini söyledi.

Berna Laçin uğursuz ayını açıkladı
Laçin, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybetmesi, İsrail-Hamas Savaşı, can dostum diye adlandırdığı köpeğininin vefat etmesi üzerine kasım ayının uğursuz geldiğini açıkladı.

Berna Laçin uğursuz ayını açıkladı
Duygulanarak Snob Magazin'e konuşan Laçin, "Hiçir zaman kasımlar iyi gelmiyor bana. Ata'm da bir kasım ayında ölmüştü. İki gün önce 9 yaşında her saniye yanımda geçen can dostumu kaybettim. Metin Uca'yı kaybettik. Çok renkliydi. En kötü zamanda karşılaştığımda neşe veren biriydi. Hayat kısayken herkes neden savaştan tavır alıyor anlamıyorum. Dünyada şu anda çok büyük acılar yaşanıyor. Çocuk ölümünden daha korkunç bir şey yok. Birileri bomba atıp çocukları nasıl öldürür akıl alır gibi değil? Her şey çok üst üste geldi. Gençlerin bulunduğu festivalin basılmasını da doğru bulmuyor. Ama şu an bitmeyen suç var. Bir hastane bombalanamaz? Bu vahşet. Uzaylıları bekliyorum. Beni alsınlar. Gelseler artık şaşırmam. Bizim nesil her şeyi gördü" dedi. 

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