Berna Keskin sezon öncesi Cunda'da tatil yapıyor

Ekranların sevilen yüzlerinden güzel oyuncu Berna Keskin, sezonunun yorgunluğunu Ayvalık Cunda'da attı. Geçtiğimiz kış Kadir Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği Leylifer dizisinin çekimlerinde hayli yorulan güzel oyuncu, yeni sezon öncesi dört gün kaldığı Cunda'da bol bol denize girdi.



Ziya Bey Konağı Otel'de kaldığı süre boyunca Cunda Adası'nı karış karış gezen Keskin, gündüzleri jet ski'ye binerek stres attı. Deniz kenarındaki restoranlarıyla ünlü Cunda'da bir gece de balık keyfi yapan ünlü oyuncu, İstanbul'a dinlenmiş olarak döndü.



İstanbul'a yenilerek gelen Keskin, yeni projeler için start verdiğini söyledi. Toplantılara başlayan ünlü oyuncu, yeni sezonda bambaşka bir proje ile ekranlara dönebileceğinin müjdesini verdi.

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