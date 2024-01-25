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Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış 29 Şubat’ta Netflix’te 

Netflix, Bir Başkadır ve Cici’nin başarılı yaratıcısı Berkun Oya’nın yeni mini dizisi Kuvvetli Bir Alkış’ın yayın tarihini paylaştı.

Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış 29 Şubat’ta Netflix’te 

Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu’na yer veren mini dizi, anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu, birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını kendine özgü bir evren yaratarak anlatıyor. Çekirdek aile tanımının alışılmış tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu son finaline ulaşmış gibi görünen bir çift, henüz portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan ve varoluşun doğasını sorgulayan çocuklarının aralarına katılmasıyla birlikte bu sıra dışı hikayenin temelini oluşturuyor. 

Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış 29 Şubat’ta Netflix’te 

 Yapımını Krek Film’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Cengiz Bozkurt gibi sevilen isimler de yer alıyor. Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te. 

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