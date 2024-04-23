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Berkay Hardal setlere geri dönüyor

Ünlü oyuncu Berkay Hardal, Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Berkay Hardal setlere geri dönüyor

Eşi Dilan Telkök ile şehir yaşantısından uzaklaşıp Köyceğiz'e yerleşen çift, İstanbul'a geri dönüş kararı aldığını açıkladı. Oyuncu bu süreçte teknolojiden uzaklaştığını, bir nevi detoks uyguladığını söylese de YouTube üzerinden eşi Telkök ile yapmış oldukları videolar ile de teknolojiden çok uzaklaşamadığını söyledi.  

Berkay Hardal setlere geri dönüyor

BENZERSİZ BİR İSİM DÜŞÜNÜYORUZ  

Baba olmaya sayılı aylar kalan Hardal babalık hakkında, "Daha çok taze, bir şey hissedemedik, heyecanla bekliyoruz." dedi. Berkay Hardal İsim konusunda kararsız olduklarını, benzersiz bir isim düşündüklerini ifade etti.  

HOLLYWOOD’DA BİR PROJE DE OLABİLİRİM  

Ünlü  oyuncu okuduğu senaryoların olduğunu, Hollywood'da da bir projede yer alma ihtimalinin var olduğunun müjdesini verdi. Hardal, yakın zamanda setlere döneceğini, ara verdiği süreçte dizi sektöründe gerçekleşen değişikliklere karşı zorluk yaşamayacağını söyledi.

 

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