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Berkay'dan iğne itirafı

Ünlü şarkıcı Berkay'dan iğne itirafı geldi! İşte detaylar...

Berkay'dan iğne itirafı

Berkay, Maslak 1453'deki Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Berkay, "Youtube'a yeni şarkılar yüklüyoruz bu sıralar. Bir çok ismi youtubeda misafir ediyoruz. Dijital'e son derece yakın birisiyim diyemem ama uzaktayım da diyemem. Orda var olmam gerektiğimin farkındayım, o yüzden oraya da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bize televizyon programı, dizi vs. teklifleri geldi ve geliyor ama haftada 2 bazen 3 gün ben şehir dışı konserindeyim zaten. Arta kalan vakitlerde de ailemle vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Benim onlara vaktım yok maalesef ya. Zor iş bir de yapabileceğimi düşünmüyorum." dedi.

 Berkay'dan iğne itirafı

Şarkıcı Berkay, geçtiğimiz aylarda aldığı bir mobilyanın kızının üzerine düşünce şirkete dava açma kararı almıştı. Kızları için yaptırdıkları çocuk odasındaki mobilyaların diğer mobilyalara göre daha kalitesiz olduğunu da söyleyen Özlem Ada Şahin, “Montajdan yaklaşık bir ay sonra kızımın ranzaya çıkmak için tutunduğu mobilya parçası üstüne düştü. Kendileri bir özür bile dilemediler. Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları çöpe attım söktürüp çöpe attım. Yeni çocuk odası mobilyası aldım." demişti. Konuyla ilgili konuşan şarkıcı Berkay, "Dava hala devam ediyor. Biz de bekliyoruz sonuçlanmasını. Bir kaç davaya çözülür diye düşünüyorum. Biz bu işin arkasındayız, takipteyiz." dedi.

 Berkay'dan iğne itirafı

Bir erkek şarkıcı olarak on dönemde erkek meslektaşlarının yaptığı estetikleri değerlendiren Berkay, "Ben yaptıramıyorum çünkü iğneden korkuyorum. Ben beceremiyorum, götürdüler bir kaç kere ama benlik değil yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir ama ben yaş almaktan keyif alan birisiyim." diye konuştu.

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