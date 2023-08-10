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Berkay’dan arabesk albüm müjdesi

Poll Production by Polat Yağcı Organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Konserleri, önceki gün sahnesinde ünlü popçu Berkay’ı ağırladı. Dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla hep birlikte seslendiren Berkay, enerjik sahne performansıyla unutulmaz bir geceyi hayranlarına armağan etti.

Berkay’dan arabesk albüm müjdesi

Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Berkay, ‘Dünyadaki en güzel konser alanı.’ olarak nitelediği Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde muhteşem bir geceye imza attı. Yoğun konser programının arasında geçtiğimiz günlerde ‘Anladım’ adlı şarkısıyla buluşan Berkay, yeni yıla girmeden iki teklisinin daha dinleyicileriyle buluşacağını müjdeledi.

Berkay’dan arabesk albüm müjdesi

İki ayrı albüm hazırlığında olduğunu da sözlerine ekleyen ünlü şarkıcı, yoğun istek üzerine ‘Arabest 2’yi ve yeni şarkılardan oluşan bir pop albümü yapacağını söyledi. Konserlerinden fırsat bulduğu her anı stüdyoda geçiren ve üretken olmanın önemine inanan Berkay ‘Aileme vakit ayırmayı çok seviyorum ve onlarla birlikte zaman geçirmek çok güzel. Onlardan biraz izin isteyerek aralarda stüdyoya kapanıyorum’ dedi. 

Ünlü sanatçıyı Tümer Metin, Ali Biçim ve Melisa Döngel’in de aralarında bulunduğu kalabalık bir misafir topluluğu izledi. Renkli repertuvarı, büyüleyen performansıyla Kuruçeşme Sahnesi’nden rüzgar gibi geçen Berkay, dinleyicilerinden tam not aldı.

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