Berkay Altunyay “Sevmedim Senin Kadar” diyor

Söz ve bestenin kendisine ait olduğu, aranjenin ise Sabi Saltıel imzası taşıdığı “Sevmedim Senin Kadar” 8 Mart günü yayınlanacak. Genç sanatçının ilk EP’sinin 3. Parçası olan “Sevmedim Senin Kadar”, duygusal söz ve melodisiyle romantik aşk şarkılarına bir yenisini daha ekleyecek.

EP’nin görsel dünyasında ise Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen üçüncü klip şarkı ile aynı anda yayınlanacak. Berkay Altunyay’ın da yer aldığı klip ve merakla beklenen yeni şarkısı “Sevmedim Senin Kadar” 8 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak. EP’nin 4. ve son şarkısı ise 22 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.

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