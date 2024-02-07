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Berkay Altunyay’dan “Sana Söz”

Başarılı genç sanatçı Berkay Altunyay, ocak ayının sonunda ilk EP’sinin birinci şarkısı olan “Gururum Kalmayacak”ı müzikseverlerle buluşturdu.

Berkay Altunyay’dan “Sana Söz”

Daha önce duyulmamış bir Berkay Altunyay ile müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, dinleyicilerinden tam not almayı başardı. Arayı açmadan ilk EP’sinden ikinci şarkı olan “Sana Söz”ü ise bu hafta dinleyicilerine sunacak. 

Hikâyenin devamı olan “Sana Söz” adlı parçanın söz ve bestesi yine Berkay Altunyay’a aitken, düzenlemede Sabi Saltiel, Samed Nalbant, mix’te yine Sabi Saltiel ve mastering’de Aran Levi yer alıyor. Berkay Altunyay’ın ilk EP’sindeki ikinci şarkı “Sana Söz” 9 Şubat’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak. Aynı zamanda Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen ve ilişkilerin toksik yüzünü anlatan ilk klibin hikayesel devamı da “Sana Söz”ün klibinde devam edecek.  

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