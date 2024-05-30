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Berkay Açıkhava'da fırtına estirdi!

Türk pop müziğin sevilen sanatçılarından Berkay, önceki akşam sezonun ilk Harbiye Açıkhava konserini verdi. KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullular İle buluşan sanatçı unutulmaz performansıyla ayakta alkışlandı.

Berkay Açıkhava'da fırtına estirdi!

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Berkay'ın konser biletleri günler öncesinden tükendi. Konserine 'İnanırım' şarkısıyla başlayan sanatçı, eski ve yeni şarkılarının yanı sıra sevilen sanatçıların da şarkılarını söyledi.

Berkay Açıkhava'da fırtına estirdi!

Hayranlarının saatler öncesinden kuyruklar oluşturduğu konserde sanatçı sahne performansı ve dansçılarının muhteşem şovuyla alkış yağmuruna tutuldu. Harbiye'ye özel bir prodüksüyon ve görsel şölen sunan sahneyle çıkan Berkay, adından söz ettirecek bir akşama imza attı.

Berkay Açıkhava'da fırtına estirdi!

Kendisini izlemeye gelen büyük kızı Arya babasıyla ara ara diyaloğa girerek dayanamayıp sahneye çıktı. Baba kız keyifli anlara imza atarken, Arya bu şarkı tüm annelere gelsin diyerek Nil Karaibrahimgil'in 'Annelere Ninni' şarkısını söyleyerek alkışlarla sahneden indi.

Berkay Açıkhava'da fırtına estirdi!

KAHKAHAYA BOĞULDU

Zaman zaman seyircisinin  komik tezahüratları karşısında kahkahaya boğulan Berkay, sempatik tavırlarıyla kendine hayran bıraktı. Berkay'ı eşi Özlem Ada Şahin ve kızları da izlemeye gelerek yalnız bırakmadı.

Berkay Açıkhava'da fırtına estirdi!

 

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