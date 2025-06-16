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Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında

Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında. İşte detaylar...

Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında

Berkan Hamedi’nin yeni şarkısı Ben ve Sen, güçlü müzikal kadrosuyla öne çıkıyor.

 Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında

Eserin söz ve müziği Yavuz Selim Gök'e ait. Aranje yine Yavuz Selim Gök tarafından yapılırken, prodüktör koltuğunda Emre Aktan oturuyor. Mix ve mastering işlemleri Buğra Kunt imzası taşıyor.

 Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında


Parçada gitarları Emre Aktan çalarken, perküsyon Emirhan Uygun’a, ud ise Berke Akçay’a emanet. Projenin görsel dünyası ise Huzeyfe Yalçınkaya’nın objektifinden yansıtıldı. Ben ve Sen'in yapımcılığını Formuna Medya üstleniyor.

Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında
BERKAN HAMEDİ HAKKINDA
Berkan Hamedi, 18 Kasım 1997 tarihinde doğdu. Müziğe ilk adımını şarkı yazarak atan sanatçı, eğitimini Okan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde tamamladı. Aynı zamanda Türk Sanat Müziği korolarında aktif olarak yer aldı ve birçok sahnede konserler verdi.

Berkan Hamedi'nin yeni şarkısı Ben ve Sen yayında

Müzik kariyerine paralel olarak oyunculuk alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Hamedi, çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve film projelerinde rol aldı. Sahne deneyimi ve çok yönlü sanat anlayışıyla dikkat çeken sanatçı, farklı disiplinlerdeki üretimleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

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