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Berk Oktay: "Kızım öyle yapınca evden çıkasım gelmiyor."

Ünlü oyuncu Berk Oktay, 9 aylık olan minik Mira’nın artık hareketlenmeye başladığını söyledi.

Berk Oktay: "Kızım öyle yapınca evden çıkasım gelmiyor."

Berk Oktay, Vadistanbul'da objektiflere takıldı.

  Berk Oktay: "Kızım öyle yapınca evden çıkasım gelmiyor."

Dubai'de gerçekleşen lansmandan dönen Oktay, "Çekimleri tamamladık, Harman Yeri haziranda yayına girecek. Çok güzel bir iş çıkardık" diyerek heyecanını paylaştı.Yoğun temposuna rağmen ailesine vakit ayırmayı ihmal etmeyen oyuncu, kızı Mira Milena ile ilgili duygusal bir anısını da anlattı.

Berk Oktay: "Kızım öyle yapınca evden çıkasım gelmiyor."
9 aylık olan minik Mira’nın artık hareketlenmeye başladığını söyleyen Oktay, "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" diyerek baba olmanın kendisi için bambaşka bir duygu olduğunu dile getirdi. Setlerden arta kalan tüm vaktini ailesiyle geçirdiğini söyleyen Oktay, "Her gün yeni bir şey öğreniyor, onu izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" diyerek baba olmanın keyfini çıkardığını ifade etti.

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