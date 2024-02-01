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Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı

Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı

Berk Oktay, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Son günlerde gündemden düşmeyen Dilber dansı ve ünlü isimlerin estetik yaptırmalarına bir yorumda oyuncu Berk Oktay’dan geldi. Öncelikle Hazar Ergüçlü’nün oyunculuğunu dile getiren Berk Oktay, “Herkes çok güzel oynamış. Sonuçta bu bir proje. İlk bölümü soluksuz izledim ve hem Yılmaz Erdoğan'ın hem de bütün oyuncuların emeğine sağlık bence çok güzel bir iş olmuş. Yılmaz Erdoğan oyunculuğu diye bir gerçek var.” dedi.

 Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı

Estetik yaptıran ünlülerle alakalı ise, “Ben şaşılacak bir durum göremiyorum. İnsan kendine yakışanı yapmalı. Bence kim nasıl mutlu olacaksa öyle yapsın” dedi.

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