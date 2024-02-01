 Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı

Berk Oktay, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Son günlerde gündemden düşmeyen Dilber dansı ve ünlü isimlerin estetik yaptırmalarına bir yorumda oyuncu Berk Oktay’dan geldi. Öncelikle Hazar Ergüçlü’nün oyunculuğunu dile getiren Berk Oktay, “Herkes çok güzel oynamış. Sonuçta bu bir proje. İlk bölümü soluksuz izledim ve hem Yılmaz Erdoğan'ın hem de bütün oyuncuların emeğine sağlık bence çok güzel bir iş olmuş. Yılmaz Erdoğan oyunculuğu diye bir gerçek var.” dedi.

Estetik yaptıran ünlülerle alakalı ise, “Ben şaşılacak bir durum göremiyorum. İnsan kendine yakışanı yapmalı. Bence kim nasıl mutlu olacaksa öyle yapsın” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.