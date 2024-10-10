Berk Oktay açtı ağzını yumdu gözünü! Yazdıkları gündem oldu!

Berk Oktay'ın kadın cinayetleriyle ilgili yazdıkları gündem oldu.



Uzun bir yazı kaleme alan oyuncu, "Okuyun ve konuşun. Küfür için küçüklerimden özür dilerim" dedi.



Oktay'ın yazısı...

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