  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Berk Oktay açtı ağzını yumdu gözünü! Yazdıkları gündem oldu!

Berk Oktay açtı ağzını yumdu gözünü! Yazdıkları gündem oldu! İşte detaylar...

Berk Oktay açtı ağzını yumdu gözünü! Yazdıkları gündem oldu!

Berk Oktay'ın kadın cinayetleriyle ilgili yazdıkları gündem oldu.

Berk Oktay açtı ağzını yumdu gözünü! Yazdıkları gündem oldu!
Uzun bir yazı kaleme alan oyuncu, "Okuyun ve konuşun. Küfür için küçüklerimden özür dilerim" dedi.

Berk Oktay açtı ağzını yumdu gözünü! Yazdıkları gündem oldu!
Oktay'ın yazısı...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Geçtiğimiz ay ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi-Wanda Nara çifti barıştı
  Magazin

Geçtiğimiz ay ayrıldıklarını açıklayan Mauro Icardi-Wanda Nara çifti barıştı

Perihan Savaş 13 yaşında gelin olduğunu açıkladı!
  Magazin

Perihan Savaş 13 yaşında gelin olduğunu açıkladı!

Melek Mosso'dan çarpıcı itiraflar! Doğduğuna pişman ederim
  Magazin

Melek Mosso'dan çarpıcı itiraflar! Doğduğuna pişman ederim

Cemal Hünal yeni yaşını kutladı
  Magazin

Cemal Hünal yeni yaşını kutladı

Tibuk'lar 2 Aralık'a kilitlendi
  Cemiyet

Tibuk'lar 2 Aralık'a kilitlendi

"Benim dışımda kimse güvende değil" dediği için eleştirilen Sibel Can'dan açıklama geldi!
  Gündem

"Benim dışımda kimse güvende değil" dediği için eleştirilen Sibel Can'dan açıklama geldi!