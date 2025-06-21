Berk Cankat sevgilisi Sinem Ünsal'ın doğum gününü kutladı! Cankat'ın o sözleri dikkat çekti!

Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, 32'nci yaşına girdi.



Sevgilisi Berk Cankat, oyuncunun doğum gününü kutladu.



Cankat'ın, "Eşim" diye yazması dikkat çekti.

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