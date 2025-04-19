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Berk Atan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi. İşte detaylar..

Berk Atan trafik kazası geçirdi

 

Diziler.com'dan Gülcan Tarımoğlu'nun haberine göre; Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan'ın bulunduğu ekip aracı kaza yaptı.

Berk Atan trafik kazası geçirdi
Atan'ın omurga ve kaburgalarında kırıkların olduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

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