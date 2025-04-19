Berk Atan trafik kazası geçirdi

Diziler.com'dan Gülcan Tarımoğlu'nun haberine göre; Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan'ın bulunduğu ekip aracı kaza yaptı.



Atan'ın omurga ve kaburgalarında kırıkların olduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

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