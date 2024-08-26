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Berk Atan'dan sevgilisi Sude Zülal Güler'e romantik doğum günü kutlaması!

Berk Atan'dan sevgilisi Sude Zülal Güler'e romantik doğum günü kutlaması! İşte detaylar...

Berk Atan'dan sevgilisi Sude Zülal Güler'e romantik doğum günü kutlaması!

Berk Atan, sevgilisi Sude Zülal Güler'in doğum gününü kutladı. Sevgilisinin doğum gününü Instagram'da kutlayan Atan, elindeki pastayla fotoğrafını, "İyi ki doğdun güzel sevgili" notuyla paylaştı.

 Berk Atan'dan sevgilisi Sude Zülal Güler'e romantik doğum günü kutlaması!

Çiftin romantik karesi sosyal medyada da çok konuşuldu.

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