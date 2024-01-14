Beril Pozam ile Ersin Arıcı Roma'da aşk tatiline çıktı

Bir süredir birlikte olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.



'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen çift, Roma'da aşk tatiline çıktı.



İkilinin tatili kareleri sosyal medyada da gündem oldu.

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