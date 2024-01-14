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Beril Pozam ile Ersin Arıcı Roma'da aşk tatiline çıktı

Beril Pozam ile Ersin Arıcı Roma'da aşk tatiline çıktı. İşte detaylar...

Beril Pozam ile Ersin Arıcı Roma'da aşk tatiline çıktı

Bir süredir birlikte olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı Roma'da aşk tatiline çıktı
'Yalı Çapkını' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen çift, Roma'da aşk tatiline çıktı.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı Roma'da aşk tatiline çıktı
İkilinin tatili kareleri sosyal medyada da gündem oldu.

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