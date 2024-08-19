'Yalı Çapkını' oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi.



Bir süredir aşk yaşayan çiftin nikahı hayranları tarafından görüntülendi.

Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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