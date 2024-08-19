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Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi. İşte detaylar...

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

'Yalı Çapkını' oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi
Bir süredir aşk yaşayan çiftin nikahı hayranları tarafından görüntülendi.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

 

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