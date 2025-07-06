  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bergüzar Korel kendisi hakkında yapılan sağlık haberine sitem etti!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kendisi hakkında yapılan sağlık haberine sitem etti! İşte detaylar...

Bergüzar Korel kendisi hakkında yapılan sağlık haberine sitem etti!

Bergüzar Korel, yapay zeka ile oluşturulan bir görsel nedeniyle zor durumda kaldığını söyledi.

Bergüzar Korel kendisi hakkında yapılan sağlık haberine sitem etti!
Hasta olduğu yönünde çıkan haberlere oyuncu, "Günlerdir bir AI haberinin kabusunu yaşıyoruz ailecek. Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış, hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız? Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygulamızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu... Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten" dedi.

Bergüzar Korel kendisi hakkında yapılan sağlık haberine sitem etti!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    BEĞENMEDİM
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi
  Magazin

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi

Petek Dinçöz’den Kıbrıs’ta sahne tarzı
  Magazin

Petek Dinçöz’den Kıbrıs’ta sahne tarzı

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı!
  Magazin

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan filmin okuma provası yapıldı!

Türkan Şoray kanunları değişti
  Magazin

Türkan Şoray kanunları değişti

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi
  Magazin

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi

Hayko Cepkin canlı kayıtlarını tek albümde topladı
  Magazin

Hayko Cepkin canlı kayıtlarını tek albümde topladı