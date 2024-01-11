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Bergüzar Korel'in yen dizisi 'Düğüm’ün kamera arkası fotoğrafları yayınlandı

Prime Video, çekimleri tamamlanan ilk Türk Original dizisi Düğüm’ün, kamera arkasından özel görsellerini yayınladı.

Bergüzar Korel'in yen dizisi 'Düğüm’ün kamera arkası fotoğrafları yayınlandı

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı dizi 2024’te Prime Video aboneleriyle bir araya gelecek. Prime Video, Amazon Prime üyeliğinin bir parçasıdır. Prime üyeleri, ayda sadece 39 TL'ye tek bir üyelikte tasarruf, kolaylık ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

Bergüzar Korel'in yen dizisi 'Düğüm’ün kamera arkası fotoğrafları yayınlandı

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, OGM Pictures yapımı polisiye dram/gerilim türündeki dizi Düğüm; başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın, oğlunun adının karıştığı cinayet sonrasında yaşadığı zorlu sınavı gözler önüne seriyor.

Bergüzar Korel'in yen dizisi 'Düğüm’ün kamera arkası fotoğrafları yayınlandı

DÜĞÜM HAKKINDA: 

Neslihan Turhan; kimliğini doğruluk ve dürüstlük üstüne kurmuş, yetenekli, başarılı ve hırslı bir televizyoncudur. Kendi formatı olan yüksek reytingli "Tek Gerçek" programında kayıp ve cinayet dosyalarını işlemektedir. Son yayınında yeraltı dünyasının karanlık isimlerinden birine meydan okurken ağzından çıkan o çok iddialı cümlenin, hayatının en zor sınavı olacağından habersiz; "Oğlum olsa acımam!" demiştir. 

Bergüzar Korel'in yen dizisi 'Düğüm’ün kamera arkası fotoğrafları yayınlandı

Böylece Neslihan Turhan'ın sınavı başlar. Tek çocuğu Can’ın katıldığı bir partide arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan'ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası yıkılır. Rakip kanalın dosyayı programında işleyeceğini öğrenince dosyayı onlardan alır. Neslihan hayatının en zor yayınına başlarken bütün Türkiye ekranlara kilitlenir: Leyla’nın katili kimdir? Olay günü Can'ı Leyla'nın yanında gören bir taksici, canlı yayında oğlunu deşifre ettikten sonra, Neslihan artık geri dönülmez bir yola girer. Artık oğlunu programa çıkarmak zorundadır. 

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