Bergüzar Korel havuz keyfi yaptı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, dijital platformda yayınlanacak olan Düğüm adlı polisiye dizi ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.



Oyuncu, havuz keyfi yaptığı anları Instagram'dan paylaştı.

Korel'in fit vücüdü dikkat çekti.

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