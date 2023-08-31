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Bergüzar Korel havuz keyfi yaptı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel havuz keyfi yaptı. İşte detaylar...

Bergüzar Korel havuz keyfi yaptı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, dijital platformda yayınlanacak olan Düğüm adlı polisiye dizi ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.

Bergüzar Korel havuz keyfi yaptı
Oyuncu, havuz keyfi yaptığı anları Instagram'dan paylaştı.

Bergüzar Korel havuz keyfi yaptı

Korel'in fit vücüdü dikkat çekti.

Bergüzar Korel havuz keyfi yaptı

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