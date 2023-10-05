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Bergüzar Korel'den repo isyanı

Bergüzar Korel'den repo isyanı... İşte detaylar...

Bergüzar Korel'den repo isyanı

Bergüzar Korel, başrolünde yer aldığı Amazon Original dizisi 'Düğüm'ün çekimlerine devam ediyor. Oyuncu, izinsiz çalıştığını söyledi.

Bergüzar Korel'den repo isyanı
Setten çektiği kareyi Instagram'dan paylaşan Korel, "Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı" dedi.

 

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