Bergüzar Korel'den repo isyanı

Bergüzar Korel, başrolünde yer aldığı Amazon Original dizisi 'Düğüm'ün çekimlerine devam ediyor. Oyuncu, izinsiz çalıştığını söyledi.



Setten çektiği kareyi Instagram'dan paylaşan Korel, "Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı" dedi.

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