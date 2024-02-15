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Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti. İşte detaylar...

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti

Berfu Yenenler & Eser Yenenler, BKM Organizasyonuyla bir yıldır kapalı gişe oynayan “Çift Terapisi” adlı gösteri ile, geçtiğimiz akşam (14 Şubat) Bostancı Gösteri Merkezi’nde salonu tıklım tıklım dolduran seyircisi ile sevgililer gününde bir araya geldi.

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti
Kendi aralarında ne kadar eğlendikleri her hallerinden belli olan Yenenler çiftinin, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride, çiftin ilk tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaşmaları seyirciden tam not aldı. Her anı kahkahalarla geçen gösteride tüm salon kahkahalara boğuldu.

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti
SAHNEDE PASTA KESTİ
Gösteri tarihi ile aynı gün -14 Şubat’ta doğan Eser Yenenler, 40. yaş gününü Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde seyirci ile birlikte kutladı.

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti
Her zaman sevilen çift olarak lanse edilen ve sempatik tavırlarıyla Türk seyircisinin gönlünde taht kuran Berfu Yenenler & Eser Yenenler çifti, en sevdikleri yer olan sahnede; seyirci ile birlikte Eser’in doğum gününü kutladı hem de sevgililer gününü biletleri tükenen çok özel bir gösteriyle taçlandırdı. Erkekler kadınları delirmenin eşiğine nasıl getiriyor, kadın da geri kalmayıp karşı ataklarla erkekleri nasıl delirtiyor ve ilişkiler nasıl çıkmaza giriyor…

 Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti

Herkesin kendinden özel bir şeyler bulduğu bu özel gösteri 26 Şubat’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda.

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