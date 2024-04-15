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Beren Saat yaptığı iş birliğiyle doğal güzelliğini öne çıkarıyor

Ünlü oyuncu Beren Saat, güzellik ve sağlık alanında öncü marka Institut Esthederm ile heyecan verici bir iş birliğine adım attı. Saat'in zarafeti ve doğal güzelliği, markanın yeni ürünleriyle buluşarak dikkat çekici bir reklam anlaşmasını getirdi.

Beren Saat yaptığı iş birliğiyle doğal güzelliğini öne çıkarıyor

Institut Esthederm, Pro-Collagen+ ürünlerinin tanıtımında Beren Saat'in eşsiz yeteneğini kullanarak, cilt bakımında devrim niteliğindeki yenilikleri vurguluyor. Saat'in doğal güzelliği, markanın değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtırken, hayranları da bu iş birliği sayesinde oyuncunun sağlıklı güzellik sırlarını keşfetme fırsatı bulacak.

Beren Saat yaptığı iş birliğiyle doğal güzelliğini öne çıkarıyor

Bu iş birliği, güzellik ve bakım alanındaki trendleri takip edenler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Beren Saat'in hayranları ve Institut Esthederm kullanıcıları, bu iş birliğiyle güzellik ve sağlık alanında yeni bir dönemeçte buluşuyor.

Reklam filmi; ‘’Neye sahip olduğunuzun farkında mısınız?’’ sorusu ile başlayan hikayesinde Beren Saat’in eşsiz yeteneği ile birlikte, cildinizin kolajenini harekete geçiren yeniliği anlatıyor.

Institut Esthederm PRO-COLL teknolojisi ile desteklenen devrim niteliğindeki ürünleri ile bir araya gelen Beren Saat, ‘’Intensive Pro-Collagen+ ile cildinizi yeniden şekillendirin ve yapılandırın’’ ve ‘’Cildinizin Kolajen Gücünü Harekete Geçirin’’ sözleri ile bu etkileyici iş birliğinde ilham kaynağı oluyor.

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