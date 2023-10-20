  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Beren Saat'ten çocuklara destek

Beren Saat'ten çocuklara destek... İşte detaylar...

Beren Saat'ten çocuklara destek

Beren Saat, çocuklar için destek istedi.

Beren Saat'ten çocuklara destek
Oyuncu, Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği'nin çocuklar için sattığı tişörtü giydi.

Beren Saat'ten çocuklara destek
Saat, "Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği olarak; sanat ve müziğin birleştirici gücüne çok inanıyoruz. Sanat ve müziğin birleştirici gücüyle geliştirdiğimiz "Hayat Dokunmayla Başlar" projemizde yer alan t-shirtlerden elde edilecek gelir, Parıltı Görmeyen Çocukların eğitimi yararına kullanılacaktır. Sen de satın alarak projemizin bir parçası olmak ve görmeyen çocukların eğitimine katkıda bulunmak ister misin?" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayvalık'ta renkli sergi
  Kültür - Sanat

Ayvalık'ta renkli sergi

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!
  Magazin

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!

Cannes’da buluştular
  Magazin

Cannes’da buluştular

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!
  Magazin

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!

Aslı Sipahi'ye sürpriz parti
  Cemiyet

Aslı Sipahi'ye sürpriz parti

Yurt dışında yaşamanın zor olduğunu söyleyerek gündeme gelen Didem Uzel, gelen tepkilere cevap verdi!
  Magazin

Yurt dışında yaşamanın zor olduğunu söyleyerek gündeme gelen Didem Uzel, gelen tepkilere cevap verdi!