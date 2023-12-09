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Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu

Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmindeki Kıvanç Tatlıtuğ ile sevişme sahnesi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ile 'İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu

Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu
Mirgün Cabas'la Orada Rahat mısın? programına katılan Beren Saat, söz konusu sahneyi hiç tekrar almadan çektiklerini belirtirken,

Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu

ayrıca sahnede hiç rahatsızlık duymadığının altını çizdi.

Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu

Saat, "Dans ettiğimiz sahneye hazırlamaktan farklı değil" dedi.

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