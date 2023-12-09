Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ile 'İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu



Mirgün Cabas'la Orada Rahat mısın? programına katılan Beren Saat, söz konusu sahneyi hiç tekrar almadan çektiklerini belirtirken,

ayrıca sahnede hiç rahatsızlık duymadığının altını çizdi.

Saat, "Dans ettiğimiz sahneye hazırlamaktan farklı değil" dedi.

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