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Beren Saat'e yoğun ilgi

Ünlü oyuncu Beren Saat'e yoğun ilgi. İşte detaylar...

Beren Saat'e yoğun ilgi

Beren Saat, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre dünyaca ünlü mağazaların ve markaların bulunduğu meydan katını dolaşan ve yeni sezon ürünlerini inceleyen güzel oyuncu, güzel havanın tadını çıkarttı.

 Beren Saat'e yoğun ilgi

Özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Beren Saat, yanına gelenleri kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel oyuncunun, keyifli ve neşeli halleri dikkat çekerken, duru güzelliği ve şık kombini ise göz kamaştırdı.

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