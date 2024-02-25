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Berdan Mardini sürprizi

Berdan Mardini'nden sürpriz geldi. İşte detaylar...

Berdan Mardini sürprizi

Berdan Mardini, fenomen olan 'Hep Yek' filminin yeni serisi olan 'Hep Yek Aşiret' filminin kadrosuna dahil oldu.

 Berdan Mardini sürprizi

Sanatçı, çekimleri devam projede aşiret ağasının marjinal oğlunu canlandırdı. Komedi filminde kamera karşısına geçen Mardini'nin sahneleri izleyenleri şaşırtacak.

 Berdan Mardini sürprizi
Normalde daha kısa rolü olan sanatçının, başarılı performansı nedeniyle sahneleri artırıldı. Sanatçının son sahnesi bittikten sonra ekip alkışlarla Mardini'ye teşekkür etti. Önümüzdeki aylarda vizyona girecek, İnan Ulaş Torun ve Önder Açıkbaş'ın başrolünde yer aldığı Bilal Kalyoncu'nun yapımcılığındaki film, sinemaseverlerde büyük merak uyandırdı.

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